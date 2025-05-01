شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يستكمل جولته اليوم بتفقد محاور وطرق مدينة الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته الميدانية اليوم بمدينة الشروق، حيث تفقد الطرق والمحاور بالمدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع المهندس شريف الشربيني كافة الاعمال التي تمت في مختلف المحاور والطرق، وميدان المهندس شريف إسماعيل حيث وجه باستكمال رفع كفاءة واجهات العمارات بالميدان وعلى مستوى المدينة، كما وجه بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة والزراعات والنظافة وصيانة أعمال الإنارة.

كما تفقد الوزير أحد مشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالمدينة موجها بالانتهاء من المشروع في اسرع وقت، وإزالة المخلفات الموجودة بالموقع.

وكلف المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز المدينة المهندس بسام فضل، بإعداد حصر بالأراضي الشاغرة لتعظيم الاستفادة منها.