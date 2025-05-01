شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد الأعمال الجارى تنفيذها بـ"محور التسعين الشمالى" بالقاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة القاهرة الجديدة، بتفقد الأعمال الجارى تنفيذها في تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتابع الوزير مرورا بالركاب أعمال تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي، حيث أشار المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إلى أن مشروع تطوير ورفع كفاءة محور التسعين الشمالي بدءاً من تقاطعة مع طريق السويس حتي تقاطعة مع محور السادات بطول حوالي 5.4 كلم، حيث يتم تطوير ورفع كفاءة الاتجاهين الرئيسيين وإعادة التخطيط الأفقي ليصبح عرض الاتجاه 14.5 متر بعدد 4 حارات مرورية باستثناء أماكن الدورانات لخلق حارات تسارع وتباطؤ، وسيتم تشغيل الطريق بنظام إعادة التدوير بنظام الـ FDR باستخدام الأسمنت لتحسين خصائص القطاع وتوفير من 28 الى 40 % من التكلفة في حالة رفع الكفاءة بالنظام التقليدى.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم إنشاء حارات خدمة، ورفع كفاءة الأرصفة ويتم عمل زراعات بالجزيرة الوسطي.