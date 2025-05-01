شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير .. سعر الذهب اليوم يفقد أكثر من 120 جنيها فى السوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية اليوم تراجعاً، حيث فقد الجرام أكثر من 120 جنيهاً خلال 24 ساعة، بالتزامن مع انخفاض كبير في سعر الأونصة عالمياً، في ظل أنباء إيجابية عن انفراجة محتملة في الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وسجلت الأسعار مستويات جديدة جاءت على النحو التالي:

عيار 24: 5297 جنيهاً

عيار 21: 4630 جنيهاً

عيار 18: 3972 جنيهاً

عيار 14: 3090 جنيهاً

سعر الجنيه الذهب: 37080 جنيهاً



ويأتي هذا التراجع بعد انخفاض سعر الأونصة في الأسواق العالمية بنسبة 2%، لتسجل نحو 3237 دولاراً، وهو ما انعكس فوراً على السوق المحلي نظراً للارتباط الوثيق بين السوقين.

ويرى محللون أن الأسعار المحلية ستظل تحت تأثير مباشر من التحركات العالمية خلال الفترة المقبلة، مع ترقب الأسواق لأي تطورات قد تطرأ على المشهدين الاقتصادي والسياسي الدوليين، خاصة في ظل حساسية المستثمرين تجاه الأنباء المرتبطة بالعلاقات التجارية الكبرى.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام 2024 وهي أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهي مصدر رئيسي للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالي في عام 2024، وكان البنك المركزي البولندي أكبر مشتري للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته



