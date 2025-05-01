شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انخفاضه الكبير.. سعر الذهب اليوم الخميس 1مايو 2025.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر وفقا لآخر التحديثات، حيث وصل عيار 21 سعر 4625 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في سوق الذهب العالمي، بالتزامن مع التعريفات الجمركية الامريكية .

أسعار الذهب في مصر اليوم:

-عيار 24: 5285.75 جنيهاً

- عيار 21: 4625 جنيهًا

- عيار 18: 3964.25 جنيهًا

- عيار 14: 3083.25 جنيهًا.

- الجنيه الذهب 37000 جنيها

وتراجعت أسعار الذهب العالمية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس ليصل إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، مع ارتفاع مؤشر الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية، مما أضعف جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، بينما يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.



