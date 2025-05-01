شكرا لقرائتكم خبر عن «الواحة» تتكبد خسائر بقيمة 8.82 مليون ريال خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية