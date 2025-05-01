شكرا لقرائتكم خبر عن «الواحة» تتكبد خسائر بقيمة 8.82 مليون ريال خلال الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تكبدت شركة زهرة الواحة للتجارة صافي خسارة بلغ 8.28 مليون ريال خلال الربع الأول من 2025، بعد تسجيلها أرباحًا بنحو 3.7 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وأرجعت "الواحة"، في بيان على تداول السعودية، اليوم الخميس، الخسارة إلى ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة، وتكاليف مصاريف البيع والتوزيع، إلى جانب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الأرباح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة بالربح أو الخسارة.
وانخفضت أسعار البيع نتيجة انخفاض أسعار شراء المواد الخام الرئيسية، بالرغم من ارتفاع كمية المبيعات (بالطن)، التى ارتفعت بنسبة 3% عن مبيعات الربع المماثل من العام السابق.
وأرجعت "الواحة"، في بيان على تداول السعودية، اليوم الخميس، الخسارة إلى ارتفاع تكلفة البضاعة المباعة، وتكاليف مصاريف البيع والتوزيع، إلى جانب ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، وانخفاض الأرباح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة بالربح أو الخسارة.
وانخفضت أسعار البيع نتيجة انخفاض أسعار شراء المواد الخام الرئيسية، بالرغم من ارتفاع كمية المبيعات (بالطن)، التى ارتفعت بنسبة 3% عن مبيعات الربع المماثل من العام السابق.