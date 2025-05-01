شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت المدينة» إلى 51.53 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت المدينة في الربع الاول من 2025 بنسبة 24% إلى 51.53 مليون ريال، مقابل 41.59 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
• ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.
ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
• ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي نتيجة ارتفاع متوسط سعر البيع.
• ارتفاع الإيرادات الأخرى.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
• ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.
ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
• ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي نتيجة ارتفاع متوسط سعر البيع.
• ارتفاع الإيرادات الأخرى.