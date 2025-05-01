شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أسمنت المدينة» إلى 51.53 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

• ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.

ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

• ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي نتيجة ارتفاع متوسط سعر البيع.

• ارتفاع الإيرادات الأخرى. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة أسمنت المدينة في الربع الاول من 2025 بنسبة 24% إلى 51.53 مليون ريال، مقابل 41.59 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:• ارتفاع كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي.ويعود السبب الرئيسي في ارتفاع صافي الربح للربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:• ارتفاع قيمة المبيعات للربع الحالي نتيجة ارتفاع متوسط سعر البيع.• ارتفاع الإيرادات الأخرى.