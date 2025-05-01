الاقتصاد

ارتفاع أرباح «أملاك» إلى 11.9 مليون ريال في الربع الأول من 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «أملاك» إلى 11.9 مليون ريال في الربع الأول من 2025

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «أملاك» إلى 11.9 مليون ريال في الربع الأول من 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة أملاك العالمية للتمويل، صافي ربح خلال الربع الحالي قدره 11.915 مليون ريال، مقابل 8.606 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 38.45%.
وعزت الشركة في بيان على "تداول "، اليوم الخميس، هذ الارتفاع إلى زيادة محفظة القروض والسلف بنسبة 9.1% تقريبًا، وتعزيز عائد المحفظة خلال تلك الفترة.
وأسهم في الارتفاع أيضًا زيادة دخل عمولات التمويل، خلال الربع الحالي بملبلغ 138.189 مليون ريال، مقابل 99.024 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 39.55%، وذلك رغم تأثر الشركة جزئيًا بتكلفة التمويل، وزيادة المصروفات التشغيلية.
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