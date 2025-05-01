شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «النايفات» إلى 23.5 مليون ريال في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف العمولة على التمويل البنكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الأرصدة القائمة وتكلفة التمويل.

وانخفضت المصروفات التشغيلية خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود سبب انخفاض صافي الربح مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بالإضافة إلى زيادة مخصصات الزكاة. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة النايفات للتمويل في الربع الأول من 2025 بنسبة 37% إلى 23.5 مليون ريال، مقابل 17.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى زيادة دخل العمولات الناتج عن تعزيز محفظة التمويل وزيادة المبيعات وزيادة دخل العمولات.وتضمنت الأسباب: انخفاض مصروف العمولة على التمويل البنكي، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الأرصدة القائمة وتكلفة التمويل.وانخفضت المصروفات التشغيلية خلال الفترة الحالية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.ويعود سبب انخفاض صافي الربح مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى زيادة مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة بالإضافة إلى زيادة مخصصات الزكاة.