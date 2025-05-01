شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «سلامة للتأمين التعاوني» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة سلامة للتأمين التعاوني فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة والتي تستمر لمدة أربع سنوات ميلادية، ابتداء من 19/03/1447هـ الموافق 11 سبتمبر 2025م، وتنتهي بتاريخ 01/05/1451 هـ الموافق 10 سبتمبر 2029م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن تاريخ فتح باب الترشح 1 مايو، وتاريخ انتهاء الترشح 31 مايو الحالي.
1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
2. تقديم خطاب طلب ترشح لعضوية مجلس الإدارة.
3. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الخاص بالترشح لعضوية مجلس الإدارة باللغة العربية (العربية) و(الإنجليزية) (هنا).
4. تقديم نموذج الملائمة الخاص بهيئة التأمين بصيغة word و pdf.
5. السيرة الذاتية للمرشح والشهادات العلمية والتدريبية.
6. بيان بعدد وتاريخ عضوياته السابقة في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان.
7. إرفاق صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر، أو الإقامة لغير السعوديين.
8. السجل التجاري للجهات الإعتبارية التي ترغب في ترشيح ممثلين عنها.
9. لايجوز للمرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و / أو إعادة تأمين أخرى.
10. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
11. تعبئة النماذج المرفقة باللغة (العربية) و(الإنجليزية).
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن تاريخ فتح باب الترشح 1 مايو، وتاريخ انتهاء الترشح 31 مايو الحالي.
سياسة ومعايير الترشح
1. استيفاء الشروط العامة لعضوية مجلس الإدارة ومتطلبات الترشح الواردة في سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
2. تقديم خطاب طلب ترشح لعضوية مجلس الإدارة.
3. تقديم نسخة موقعة من نموذج رقم (3) الخاص بالترشح لعضوية مجلس الإدارة باللغة العربية (العربية) و(الإنجليزية) (هنا).
4. تقديم نموذج الملائمة الخاص بهيئة التأمين بصيغة word و pdf.
5. السيرة الذاتية للمرشح والشهادات العلمية والتدريبية.
6. بيان بعدد وتاريخ عضوياته السابقة في مجالس إدارات الشركات المساهمة واللجان.
7. إرفاق صورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول وصورة من سجل الأسرة، وصورة من جواز السفر، أو الإقامة لغير السعوديين.
8. السجل التجاري للجهات الإعتبارية التي ترغب في ترشيح ممثلين عنها.
9. لايجوز للمرشح أن يكون عضو مجلس إدارة في شركة تأمين و / أو إعادة تأمين أخرى.
10. يجب ألا يشغل المرشح عضوية مجلس إدارة أكثر من خمسة شركات مساهمة مدرجة في السوق في آن واحد.
11. تعبئة النماذج المرفقة باللغة (العربية) و(الإنجليزية).