شكرا لقرائتكم خبر عن «التطويرية الغذائية» تتحول للربحية بـ1.34 مليون ريال في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة الأعمال التطويرية الغذائية للربحية في عام 2024 بـ1.346 مليون ريال، مقابل خسائر بـ5.046 مليون ريال في عام 2023.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى ارتفاع المبيعات وتخفيض بعض التكاليف المباشرة المحملة على تكلفة المبيعات.
وتضمنت أسباب التحول للربحية، تخفيض المصاريف العمومية والإدارية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة مع العام السابق إلى ارتفاع المبيعات وتخفيض بعض التكاليف المباشرة المحملة على تكلفة المبيعات.
وتضمنت أسباب التحول للربحية، تخفيض المصاريف العمومية والإدارية.