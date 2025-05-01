شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعا 1.1% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.1%، عند 11543 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.092 مليار ريال.

وبحسب موقع تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 242.922 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 9.511 تريليون ريال. انخفاض أسهم 193 شركة انخفضت أسهم 193 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 52، من بين 253 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، طباعة وتغليف، والتعاونية، والصناعات الكهربائية، والكابلات السعودية، وتنمية، الأكثر ارتفاعا.

ووفقا لموقع تداول السعودية، كانت أسهم شركات، أسمنت السعودية، والموسى، والأول، وتوبي، وبوان، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.5%، عند 28129 نقطة، وبتداولات بلغت، 19.913 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو، 1.606 مليون ريال، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 53.312 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 41 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 32، من بين 114 شركة مدرجة في السوق الموازية.