شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمه رمضانالخميس، 01 مايو 2025 04:00 م
سجل سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء نتيجة العطلة الرسمية بمناسبة عيد العمال، بالبنك المركزى 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات الصباحية كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
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