شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد مشروع تنفيذ الخط الإضافى (2200مم) من مأخذ المعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته اليوم، بتفقد تنفيذ (الخط الاضافي) صلب قطر (2200مم) من مأخذ المعادى الى محطة تنقية القاهرة الجديدة، يرافقه مسئولو وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس جهاز القاهرة الجديدة.

وتابع المهندس شريف الشربيني، مختلف مكونات المشروع، والأعمال الجارية بالخط، الذي يأتي استكمالا لخطة (رفع كفاءة وتطوير) خطوط ومحطات وروافع المياه الرئيسية المغذية لمياه الشرب للقاهرة الجديدة وذلك طبقاً لخطة الإحلال والتجديد لمنظومة مياه الشرب بالمدينة.

ويتم تنفيذ الخط الاضافي صلب قطر (2200مم) أو (2600مم) ببعض الأماكن طبقاً للمسار حسب القطاع الطولي والعرضي للطريق والتقاطعات من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة، وذلك استكمالا للخط الحالي للوصول إلى الكمية الإجمالية المنتجة والمغذية لمدينة القاهرة الجديدة من مأخذ المعادي وكذلك لعدم الاضطرار لقطع المياه في حالة حدوث أي أعطال بالخط القديم، ويتم تنفيذ الأعمال من خلال الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.