شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أنجولار يزور المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار سلسلة الزيارات الرسمية التي يشهدها المتحف المصري الكبير وحرص مختلف كبار الشخصيات من العالم على زيارته، استقبل المتحف اليوم الرئيس "جواو لورينسو"، رئيس جمهورية أنجولا، الرئيس الحالي للإتحاد الأفريقي، والسيدة قرينته وذلك أثناء زيارته الحالية الرسمية لمصر بمرافقة سفيرة مصر بأنجولا.

وكان في استقبالهم الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والذي اصطحبهم في جولة داخل المتحف تضمنت البهو الرئيسي والدرج العظيم والقاعات الرئيسية.

كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار للضيوف آخر الاستعدادات للافتتاح الرسمي للمتحف والمقرر له 3 يوليو القادم.

وقد أعرب الرئيس الأنجولي عن سعادته بزيارة المتحف، مثنيا على الجهود المبذولة فيه باعتباره واحداً من أهم متاحف العالم.