(NHC) تُعلن إتاحة تسجيل الاهتمام في وجهة تبوك فالي 2

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت شركة NHC، إتاحة تسجيل الاهتمام في وجهة تبوك فالي 2، أحدث وجهاتها العمرانية في مدينة تبوك، التي تأتي امتدادًا لجهودها في تعزيز المعروض العقاري بخيارات سكنية متنوعة ترتقي بأسلوب الحياة في موقع إستراتيجي فريد بالقرب من المرافق الحيوية في مدينة تبوك.

وتمتد الوجهة على مساحة تبلغ 778 ألف متر مربع، وتوفر 874 وحدة سكنية، مصممة وفق أعلى معايير التخطيط العمراني الحديث، مع التركيز على توفير بيئة صحية وحيوية، كما يتميز تبوك فالي 2, بتصميمه الذي يربط بين الحدائق والمسارات المتصلة، مما يتيح سهولة التنقل والوصول إلى جميع الخدمات في مدة لا تتجاوز 5 إلى 10 دقائق سيرًا على الأقدام.

وتضم الوجهة مسطحات خضراء بمساحة 38 ألف متر مربع تشمل مناطق ترفيهية لتمنح السكان بيئة حيوية، كما تحتوي على جميع الخدمات من مدارس، ومركز صحي، ومساجد وجوامع، ومراكز تجارية، لتلبي الاحتياجات وترتقي بالتطلعات.

ودعت الشركة الراغبين في السكن في تبوك فالي 2 إلى تسجيل اهتمامهم والاطلاع على جميع التفاصيل، من خلال زيارة موقع وتطبيق سكني عبر الرابط التالي:

https://nhc.sa/ar/register-interest/Tabuk-Valley-2/ .

وتُعد الوجهة امتدادًا لتبوك فالي التي أطلقتها شركة NHC لتوفير وجهات عمرانية ذات طابع حضري بتصاميم مميزة وعصرية تناسب الأذواق، ضمن خطط التوسع المستمر لزيادة المعروض العقاري، وتوفير خيارات متنوعة وفق أعلى معايير جودة الحياة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط