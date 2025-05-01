تراجع أسعار الذهب إلى 3265.45 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس, وسط صعود الدولار.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 3265.45 دولارًا للأوقية, ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4 بالمئة إلى 3273.70 دولارًا.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وفي المعادن الاخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 32.63 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 965.32 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 938.85 دولارًا.

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