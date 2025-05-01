شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يتراجع إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع ارتفاع الدولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل سعر الذهب تراجعه ليصل إلى نحو 3,245 دولارًا للأونصة، مسجلًا أدنى مستوياته في نحو أسبوعين، في ظل تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع الطلب على الدولار الأمريكي، بحسب ما أفادت به منصة FXStreet. الإقبال على المخاطرة يضغط على الذهب تشير المؤشرات إلى تحسن الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة، بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتخفيف الرسوم الجمركية على قطع غيار السيارات المستوردة، مانحًا شركات صناعة السيارات مهلة عامين لتعزيز إنتاجها المحلي.

وأكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العروض المقدمة من الشركاء التجاريين تُعد "جيدة جدًا"، ما عزز التفاؤل في الأسواق.

اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟ اتفاقيات جمركية مرتقبة من جانبه، صرح الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، مساء الأربعاء، بأن إدارة ترامب تتوقع التوصل إلى اتفاقيات أولية بشأن الرسوم الجمركية مع عدد من الشركاء التجاريين خلال أسابيع قليلة. ارتفاع الدولار يضغط على الذهب ساهم التفاؤل المتزايد بشأن خفض التصعيد التجاري في تعزيز أداء الدولار الأمريكي، ما أدى إلى تراجع الطلب على الذهب كأصل آمن، إذ أن ارتفاع قيمة الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى. الاحتياطي الفيدرالي واحتمالات خفض الفائدة في الوقت ذاته، قلصت آمال الأسواق بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من حدة خسائر الذهب، خاصة بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة.

فقد أظهرت بيانات وزارة التجارة انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بتقديرات بلغت 0.4%، وقراءة سابقة تشير إلى نمو بنسبة 2.4%.

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وتُشير العقود الآجلة إلى أن الفيدرالي قد يبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو المقبل، مع ترجيح تنفيذ أربع تخفيضات بواقع ربع نقطة مئوية، لتصل الفائدة إلى نطاق 3.25% - 3.50% بنهاية العام. ترقب بيانات التوظيف الأمريكية ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل، المرتقب صدورها يوم الجمعة، بحثًا عن مؤشرات جديدة تدعم توجهات السياسة النقدية.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) إضافة نحو 130 ألف وظيفة خلال أبريل، بينما يُرجح أن يستقر معدل البطالة عند 4.2%. تقارير عن إعفاءات جمركية صينية تضغط على الذهب زادت الضغوط على أسعار الذهب بعد تقارير أشارت إلى أن الصين تدرس إعفاء بعض الواردات الأمريكية من رسوم جمركية تبلغ 125%، في خطوة تعكس تأثر بكين بتداعيات الحرب التجارية مع واشنطن.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن وزارة التجارة الصينية طلبت من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يصعب الاستغناء عنها، في إطار تقييم داخلي للسلع المؤهلة للإعفاء. محللون: خفض التصعيد التجاري يقلل جاذبية الذهب في هذا السياق، قال المحلل يب جون رونج من شركة IG إن "إشارات خفض التصعيد التجاري تضغط على الطلب على الأصول الآمنة كالذهب، وتزيد من تكلفته بالنسبة لحاملي العملات الأجنبية".