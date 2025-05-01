شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يخسر أكثر من 2800 ويسجل هذا المستوى والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الجنيه الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث فقد نحو 2800 جنيه من قيمته، لينخفض من مستوى 40 ألف جنيه في ذروته خلال شهر أبريل إلى نحو 37,200 جنيه حاليًا.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المحلية – من 5,000 جنيه إلى نحو 4,650 جنيه، مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها تراجع الأسعار العالمية للذهب، وتحسن طفيف في المعروض داخل السوق المحلية بعد فترة من الضغوط السعرية والمضاربات.

التراجع الحالي في سعر الذهب يعد تصحيحًا طبيعيًا بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها المعدن الأصفر في النصف الأول من أبريل.

ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل التغيرات العالمية، وخاصة تحركات الفائدة الأمريكية وسعر الدولار، إلى جانب العوامل المحلية المتعلقة بالعرض والطلب.