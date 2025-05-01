شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 أمام الجنيه المصري يسجل 50.84 جنيه للبيع والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 أمام الجنيه المصري الآن خلال التعاملات وفقا لآخر تحديث بالبنوك المصرية أمس الأربعاء نتيجة العطلة الرسمية بمناسبة عيد العمال، بالبنك المركزي 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار خلال التعاملات كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.