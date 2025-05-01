شكرا لقرائتكم خبر عن 61.22 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعًا طفيفًا، بعد الخسائر الحادة التي تكبدتها الجلسة الماضية مدفوعة بانكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول للمرة الأولى في 3 أعوام.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا ما يعادل 0.3 % مسجلة 61.22 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنتات أي ما يعادل 0.1% لتبلغ 58.27 دولار وأغلق الخامان أمس عند أدنى مستوياتهما خلال نحو أربع سنوات وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية على غير المتوقع بمقدار 2.7 مليون برميل الأسبوع الماضي بسبب زيادة التصدير وارتفاع طلب المصافي، مقارنة بتوقعات المحللين بارتفاع 429 ألف برميل. وفقًا لإدارة معلومات الطاقة.



