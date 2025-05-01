شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 1 مايو 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 21 بـ35 ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم في سلطنة عمان انخفاضا محدودا فى التعاملات الصباحية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 40 ريال عمانى مقارنة بسعر أمس والذى سجل 40.800 ريال، ويأتي هذا الاستقرار في ظل ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية بشأن السياسات النقدية وأسعار الفائدة، مما يؤثر على توجهات السوق تجاه الذهب كملاذ آمن.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

-عيار 24 سجل 40.000 ريال

-عيار 22 سجل 36.675 ريال

-عيار 21 سجل 35.000 ريال

-عيار 18 سجل 30.000 ريال

-عيار 14 سجل 23.350 ريال

-عيار 12 سجل 20.000 ريال

-الاونصة 1244.425 ريال

-الجنيه الذهب 280.075 ريال

-الأونصة بالدولار 3235.63 دولار

وتراجعت أسعار الذهب العالمية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الخميس ليصل إلى أدنى مستوياته في أسبوعين، مع ارتفاع مؤشر الدولار وتراجع حدة التوترات التجارية، مما أضعف جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، بينما يترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



ومع استمرار التضخم في الارتفاع في الاقتصادات الكبرى، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عام. يرى المحللون أن هذا الارتفاع قد يستمر إذا لم تتخذ البنوك المركزية إجراءات حاسمة للحد من التضخم.

ومن المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب. كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.