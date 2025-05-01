شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة ابدأ: شكرا لكل عمال مصر الذين يسهمون فى البناء والان مع تفاصيل الخبر

قامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بشكر جميع عمال مصر الشرفاء والدين يسهموا في مرحلة البناء بكافة نواحي الحياة، وذلك علي الصفحة الرسمية للمبادرة.

وكشفت المبادرة الوطنية "ابدأ" في يوم عيد العمال، عن تقديمها اوجه الدعم وخاصة الشكر والتقدير لكل من يسهم في بناء الوطن، موجهة التحية والتقدير لكل عامل وعاملة في أرجاء وطننا العزيز.

وذكرت مبادرة "ابدأ" أن عمال مصر هم القوة الحقيقية وراء تقدم الصناعة، وركيزة البناء والتنمية، مقدمة كل الشكر والتقدير على تعب كل عامل وعاملة، وإخلاصهم، وعزيمتهم .