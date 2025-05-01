الاقتصاد

مبادرة ابدأ: شكرا لكل عمال مصر الذين يسهمون فى البناء

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مبادرة ابدأ: شكرا لكل عمال مصر الذين يسهمون فى البناء

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الخميس، 01 مايو 2025 01:38 م

قامت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بشكر جميع عمال مصر الشرفاء والدين يسهموا في مرحلة البناء بكافة نواحي الحياة، وذلك علي الصفحة الرسمية للمبادرة.

وكشفت المبادرة الوطنية "ابدأ" في يوم عيد العمال، عن تقديمها اوجه الدعم وخاصة الشكر والتقدير لكل من يسهم في بناء الوطن، موجهة التحية والتقدير لكل عامل وعاملة في أرجاء وطننا العزيز.

وذكرت مبادرة "ابدأ" أن عمال مصر هم القوة الحقيقية وراء تقدم الصناعة، وركيزة البناء والتنمية، مقدمة كل الشكر والتقدير على تعب كل عامل وعاملة، وإخلاصهم، وعزيمتهم .

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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