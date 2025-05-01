شكرا لقرائتكم خبر عن 2.88 تريليون ريال.. حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الائتمان المصرفي

أخبار متعلقة 2.7 % نموا في الاقتصاد السعودي خلال الربع الأول من 2025 كيف أدت سياسات ترامب إلى تراجع أسعار الذهب بعد وصوله إلى ذروته؟

مطلوبات المصارف

الدمام - شريف احمد - ارتفع الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية خلال شهر مارس بنسبة 15% إلى 2.884 تريليون ريال، مقابل 2.510 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، أن الائتمان المصرفي للقطاع الخاص ارتفع على أساس شهري في مارس بنسبة 2%، مقارنة بـ2.828 تريليون ريال في شهر فبراير الماضي.يتوزع الائتمان المصرفي على كمبيالات مخصومة، وقروض وسلف وسحوبات على المكشوف.وبلغت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف في مارس الماضي، 2.864 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 15%، مقارنة بـ2.491 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.وارتفعت القروض والسلف والسحوبات على المكشوف في مارس الماضي، على أساس شهري بنسبة 2%، مقارنة بـ2.808 تريليون ريال في شهر فبراير من العام الحالي.وبحسب نشرة "ساما"، بلغت قيمة الكمبيالات المخصومة 20.612 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 9.9% على أساس سنوي في مارس الماضي، مقارنة بـ18.748 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.ووفقا للنشرة، ارتفعت قيمة الكمبيالات المخصومة في شهر مارس الماضي، على أساس شهري بنسبة 4%، مقارنة بـ19.827 مليار ريال في شهر فبراير من العام الحالي.وبلغت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة نحو 103.171 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 16.4%، مقارنة بـ88.606 مليار ريال في الشهر المماثل من العام الماضي.وانخفضت الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة على أساس شهري في مارس الماضي، بنسبة 1.9%، مقارنة بـ105.120 مليار ريال في شهر فبراير الماضي.وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في شهر مارس الماضي، 2.987 تريليون ريال، مرتفعة بنسبة 15%، مقارنة بـ2.599 تريليون ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في مارس الماضي، على أساس شهري بنسبة 1.9%، مقارنة بـ2.933 تريليون ريال، في شهر فبراير من العام الحالي.