التعاونية للتأمين تُعلن تحقيقها أرباحاً بـلغت 262 مليون ريال بعد الزكاة للربع الأول من عام 2025

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ويعود هذا النمو القوي في الأرباح إلى عدة عوامل رئيسية، من بينها النمو الملحوظ في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، والتي بلغت حوالي 6.55 مليار ريال، بنسبة نمو قدرها 43% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. ونمت أيضا إيرادات التأمين لتصل إلى مستويات قياسية حيث بلغت 5.12 مليار ريال سعودي بنسبة نمو قدرها 17% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق ، ويعزى هذا النمو في الإيرادات إلى الأداء المتميز في مختلف قطاعات الشركة, وعلى رأسها قطاعي التأمين الصحي و التأمين العام.
وصاحب هذا النمو في الإيرادات تحسناً ملحوظاً في صافي نتيجة خدمات التأمين حيث بلغت 290 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 255 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق أي بنمو قدره 13%، بالإضافة إلى ذلك ارتفع صافي أرباح نتائج الاستثمار بنسبة 14% لتصل إلى 195 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مدعوما بنمو المحفظة الاستثمارية للشركة حيث بلغت 11.8 مليار ريال بارتفاع قدره 27% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
إضافةً إلى هذه النتائج المالية المميزة، تواصل التعاونية جهودها لتعزيز اقتصادياتها وتطوير البنية التحتية الرقمية والابتكار لتحسين تجربة العميل وتحقيق نمو استثنائي ومستدام خلال السنوات القادمة من خلال جميع قطاعاتها بالاضافة الى استثمارها في منظومة الخدمات المتكاملة التي تدعم خطتها الاستراتيجية بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
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