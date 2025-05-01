الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الخميس يواصل انخفاضه.. وعيار 21 يسجل 4735 جنيها

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سعر الذهب اليوم الخميس يواصل انخفاضه.. وعيار 21 يسجل 4735 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

الخميس، 01 مايو 2025 10:21 ص

واصل سعر الذهب تراجعه في السوق المصري اليوم الخميس الأول من مايو 2025، متأثرا بعاملين أساسين هو تحسن سعر الدولار في السوق المحلي، وتراجع سعر الذهب في السوق العالمي.

 

سعر الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5411 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 4735 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4058 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3156 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيها

 

ولغت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية، 4.7 طن خلال الربع الأول من 2025، منخفضة بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 5.2 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الرابع من 2024 التي بلغت 5.9 طن.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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