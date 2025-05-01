شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس يواصل انخفاضه.. وعيار 21 يسجل 4735 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر الذهب تراجعه في السوق المصري اليوم الخميس الأول من مايو 2025، متأثرا بعاملين أساسين هو تحسن سعر الدولار في السوق المحلي، وتراجع سعر الذهب في السوق العالمي.

سعر الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24: 5411 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 4735 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4058 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3156 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيها

ولغت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية، 4.7 طن خلال الربع الأول من 2025، منخفضة بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 5.2 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الرابع من 2024 التي بلغت 5.9 طن.