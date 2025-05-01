شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس يواصل انخفاضه.. وعيار 21 يسجل 4735 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالخميس، 01 مايو 2025 10:21 ص
واصل سعر الذهب تراجعه في السوق المصري اليوم الخميس الأول من مايو 2025، متأثرا بعاملين أساسين هو تحسن سعر الدولار في السوق المحلي، وتراجع سعر الذهب في السوق العالمي.
سعر الذهب اليوم في مصر:
سعر جرام الذهب عيار 24: 5411 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 21 : 4735 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 18: 4058 جنيهًا
سعر جرام الذهب عيار 14: 3156 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب: 37880 جنيها
ولغت مشتريات المصريين من السبائك والعملات الذهبية، 4.7 طن خلال الربع الأول من 2025، منخفضة بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 5.2 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الرابع من 2024 التي بلغت 5.9 طن.
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