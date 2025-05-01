سعر اليورو اليوم الخميس الأول من مايو 2025 بالبنوك المصرية

وبلغ سعر اليورو اليوم الخميس الأول من مايو 2025 في البنك المركزي المصري 57.65 جنيه للشراء، و57.80 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.62 جنيه للشراء و57.95 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.62 جنيه للشراء، و57.95 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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