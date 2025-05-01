شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الخميس الأول من مايو 2025 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو تباين ملحوظ بين ارتفاع وانخفاض خلال آخر تعاملات مسجلة بالبنوك قبل إجازة عيد العمال.
وبلغ سعر اليورو اليوم الخميس الأول من مايو 2025 في البنك المركزي المصري 57.65 جنيه للشراء، و57.80 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.62 جنيه للشراء و57.95 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.62 جنيه للشراء، و57.95 جنيه للبيع.
وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:سعر اليورو في البنك المركزي المصري
57.65 جنيه للشراء.
57.80 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك الأهلى المصري
57.62 جنيه للشراء.
57.95 جنيه للبيع.
57.62 جنيه للشراء.
57.95 جنيه للبيع.
57.62 جنيه للشراء.
57.95 جنيه للبيع.سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
57.63 جنيه للشراء.
57.96 جنيه للبيع.سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
57.69 جنيه للشراء.
58.12 جنيه للبيع.
57.62 جنيه للشراء.
57.95 جنيه للبيع.سعر اليورو في بنك قناة السويس
57.62 جنيه للشراء.
57.95 جنيه للبيع.
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