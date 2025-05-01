شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "الخدمات المالية" والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 12.7%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 11.5%، يليه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.6%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5%.

وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، وزادت قطاعات العقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 1.9%، 1.7%، 1.6%، على الترتيب، كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 1%، ثم قطاعات خدمات النقل والشحن، والبنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.5%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وحيدًا بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 32126.22 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 9390.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12805.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 40048.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11710.73 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 38.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.299 تريليون جنيه إلى 1.320 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 407.4 مليار جنيه إلى 417.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.

يذكر أن البورصة عقدت 4 جلسات فقط خلال هذا الأسبوع، بعد تجديد يوم الخميس الموافق 1 مايو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.