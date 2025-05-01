شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "الخدمات المالية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالخميس، 01 مايو 2025 10:06 ص
ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 12.7%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 11.5%، يليه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.6%، وصعد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5%.
وقفز قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.2%، وزادت قطاعات العقارات، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 1.9%، 1.7%، 1.6%، على الترتيب، كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 1%، ثم قطاعات خدمات النقل والشحن، والبنوك، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.9%، 0.7%، 0.5%، على الترتيب، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.1%، فيما تراجع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وحيدًا بنسبة 0.3%.
وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 32126.22 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.76% ليغلق عند مستوى 9390.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 12805.63 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 40048.41 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11710.73 نقطة.
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 38.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.299 تريليون جنيه إلى 1.320 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 407.4 مليار جنيه إلى 417.5 مليار جنيه بنسبة نمو 2.5%.
يذكر أن البورصة عقدت 4 جلسات فقط خلال هذا الأسبوع، بعد تجديد يوم الخميس الموافق 1 مايو أجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.
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