شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 1-5 -2025 فى البحرين عيار 21 يسجل 34.675 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية التي اعلنها ترامب . وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين



عيار 24 سجل 39.650 دينار

عيار 22 سجل 36.350 دينار

عيار 21 سجل 34.675 دينار

عيار 18 سجل 29.725 دينار

عيار 14 سجل 23.125 دينار

عيار 12 سجل 19.825 دينار

الاونصة 1233.000 دينار

الجنيه الذهب 277.500 دينار

الأونصة بالدولار 3279.23 دولار

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في التعاملات الآسيوية امس، حيث قلصت الإدارة الأمريكية تأثير الرسوم الجمركية على السيارات وسط مؤشرات على تخفيف التوترات التجارية، بينما ينتظر المستثمرون بحذر بيانات أمريكية رئيسية لقياس توقعات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم الانخفاض، كان الذهب متجها لتسجيل ارتفاعه الشهري الرابع على التوالي، مع ارتفاع بنحو 6% في أبريل حتى الآن.

ومن المقرر أن يقوم بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بالاستثمار في تدويل بورصة شنغهاي للذهب، بما في ذلك إنشاء مستودعات للتسليم في الخارج، مما يمهّد الطريق أمام البورصة لمنافسة بورصة لندن (LON:LSEG) للمعادن (LME) في التحكم بتسعير المعادن على المستوى العالمي.

وذكرت الشركة الإعلامية الصينية المتخصصة في تحليل الأخبار والبيانات الاقتصادية والمالية "Jinshi Data" في تقرير صدر في 21 أبريل: "أصدر بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بشكل مشترك ‘خطة العمل لتعزيز تسهيل الخدمات المالية العابرة للحدود في مركز شنغهاي المالي الدولي’. وقد أشارت الخطة إلى تعزيز دور المنصات المالية الرئيسية في تخصيص الموارد العالمية، وتتضمن الاستعدادات الرفيعة المستوى لمنصة تداول أصول مالية دولية، تهدف إلى إنشاء منصة ذات وظيفة محورية في تخصيص الموارد المالية العالمية وتعزيز مشاركة المستثمرين الدوليين في الأسواق المالية الصينية".



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.