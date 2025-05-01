شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم 1 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم 1 - 5 - 2025، وذلك مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.
حيث تعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.
سعر الدولار اليوم
وجاءت الأسعار كالتالي:
50.80 جنيه للشراء.
50.90 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليوم
57.68 جنيه للشراء.
58.02 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
67.89 جنيه للشراء.
68.27 جنيه للبيع.
165.06 جنيه للشراء.
166.19 جنيه للبيع
13.49 جنيه للشراء.
13.56 جنيه للبيع.
13.81 جنيه للشراء.
13.85 جنيه للبيع.
12.89 جنيه للشراء.
13.96 جنيه للبيع.
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