الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 مستهل التداولات

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 مستهل التداولات

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 مستهل التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت - أسماء امين

الخميس، 01 مايو 2025 08:00 ص

خلال مستهل تعاملات اليوم شهد سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 مقابل الجنيه المصرى ثبات بالبنك المركزى تسجيل 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

 

ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار  واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

 

واستقر سعر الدولار اليوم، فى البنك الأهلي عند 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع  وفي بنك القاهرة سجل 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع.

 

وسجل سعر الدولار في التعاملات  بالبنوك  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements