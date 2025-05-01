شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 مستهل التداولات والان مع تفاصيل الخبر

خلال مستهل تعاملات اليوم شهد سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 مقابل الجنيه المصرى ثبات بالبنك المركزى تسجيل 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

واستقر سعر الدولار اليوم، فى البنك الأهلي عند 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار في التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.