شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 1-5-2025 فى قطر.. عيار 18 يسجل 287.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية و التعريفات الجمركية الجديدة ، ويلقى الذهب اهتمامًا كبيرًا سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 383.75 ريال

عيار 22 سجل 351.75 ريال

عيار 21 سجل 335.75 ريال

عيار 18 سجل 287.75 ريال

عيار 14 سجل 223.75 ريال

عيار 12 سجل 192.00 ريال

الاونصة 11936.50 ريال

الجنيه الذهب 2686.25 ريال

الأونصة بالدولار 3279.23 دولار

واصلت أسعار الذهب انخفاضها في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء، حيث قلصت الإدارة الأمريكية تأثير الرسوم الجمركية على السيارات وسط مؤشرات على تخفيف التوترات التجارية، بينما ينتظر المستثمرون بحذر بيانات أمريكية رئيسية لقياس توقعات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم الانخفاض، كان الذهب متجها لتسجيل ارتفاعه الشهري الرابع على التوالي، مع ارتفاع بنحو 6% في أبريل حتى الآن.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.