شكرا لقرائتكم خبر عن 15 خدمة رقمية تقدمها الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة السياحة والآثار الخدمات الرقمية التي تتيحها الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة للمتعاملين معها.

وهذه الخدمات هى:

1. استخراج ترخيص شركة سياحة.

2. استخراج ترخيص إنشاء فرع لشركة سياحة.

3. تعديل بيانات ترخيص شركة سياحة أو فرع.

4. بدل فاقد/ تالف لترخيص شركة سياحة أو فرع.

5. استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص شركة سياحة أو فرع.

6. إيقاف مؤقت لنشاط شركة سياحة أو فرع.

7. إنهاء ترخيص شركة سياحة أو فرع.

8. تقديم إخطار بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر.

9. تقديم إخطار ببيانات السائحين الوافدين عن طريق شركة السياحة.

10. الموافقة على إصدار مطبوعات/ نشرات/ أدلة سياحية.

11. تقديم إخطار كشوف الخدمات الشهرية.

12. تسجيل بيانات العاملين بشركة السياحة.

13. الموافقة على إصدار تصاريح المنافذ لمندوبي شركة السياحة.

14. الموافقة على إصدار تصريح بعمل أجانب في شركة السياحة.

15. استخراج شهادات الخبرة للعاملين بشركة السياحة.