شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية تنجح فى مضاعفة صادرات الأسمدة من شركاتها التابعة والان مع تفاصيل الخبر

حققت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، نجاحًا ملحوظًا في مضاعفة صادراتها من الأسمدة عبر شركاتها التابعة، وفي مقدمتها شركة الدلتا للأسمدة وشركة النصر للأسمدة بالسويس وشركة كيما بأسوان. يأتي ذلك في إطار خطة شاملة لزيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق التصديرية، ما يعزز من موارد الدولة بالعملة الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني.

وفق المصادر فإن الارتفاع الكبير في الصادرات جاء نتيجة لتطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة المنتجات لتواكب المعايير العالمية، وهو ما فتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية في أسواق أفريقيا وأوروبا وآسيا. كما أسهمت الشراكات مع القطاع الخاص والاستفادة من الخبرات الأجنبية في تطوير الأداء الفني والتسويقي لتلك الشركات.

وتعمل القابضة الكيماوية برئاسة عماد الدين مصطفي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، على زيادة الاعتماد على المواد الخام المحلية، ما يقلل من تكاليف الإنتاج ويعزز تنافسية المنتج المصري، إضافة إلى التوسع في تصنيع الأسمدة الخضراء التي تحظى بإقبال عالمي متزايد نظرًا لارتباطها بالتنمية المستدامة وحماية البيئة.

وتساهم زيادة صادرات الأسمدة في تحقيق فائض تجاري بالقطاع الكيماوي، كما تفتح الباب لتوسيع الطاقة الإنتاجية من خلال ضخ استثمارات جديدة في مشروعات مثل إنتاج الأمونيا واليوريا والأسمدة المركبة، والتي تتمتع بطلب عالمي مرتفع.

هذا النجاح يعكس الدور الاستراتيجي الذي تلعبه شركات قطاع الأعمال العام في دعم الاقتصاد القومي، وتحويل الموارد الطبيعية إلى منتجات تصديرية عالية القيمة تدعم خطط الدولة نحو زيادة الصادرات غير البترولية لنحو 145 مليار دولا.