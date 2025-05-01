الاقتصاد

تطورات حركة سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 فى مصر

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تطورات حركة سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025 فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروة الغول

الخميس، 01 مايو 2025 06:00 ص

كشفت بيانات سوق صرف لعملات في مصر سعر الدولار اليوم الخميس 1-5-2025  مقابل الجنيه المصري بالبنك المركزي تسجيل 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

 

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار  واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

 


واستقر سعر الدولار اليوم، فى البنك الاهلي عند 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع، فى بنك مصر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.74 جنيه للشراء 50.84 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار فى التعاملات  بالبنوك  كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.74 جنيه للشراء.
50.84 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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