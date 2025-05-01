شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 1-5-2025 فى الإمارات.. عيار 18 بــ301.25 درهم والان مع تفاصيل الخبر

استمرت أسعار الذهب في الامارات في التذبذب، حيث سجلت الأسعار اليوم تغيرًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، يأتى ذلك فى ظل متابعة السوق المحلية للعوامل الاقتصادية العالمية التى تؤثر على المعدن النفيس.

ومع استمرار التقلبات فى الأسواق المالية، يحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.



ويعد سعر الذهب في الامارات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الإمارات تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

سعر الذهب في الامارات



عيار 24 سجل 395.75 درهم

عيار 22 سجل 366.50 درهم

عيار 21 سجل 351.50 درهم

عيار 18 سجل 301.25 درهم

عيار 14 سجل 233.00 درهم

عيار 12 سجل 199.75 درهم

الاونصة 12309.25 درهم

الجنيه الذهب 2812.00 درهم

الأونصة بالدولار 3279.23 دولار



ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم.

وواصلت أسعار الذهب انخفاضها في التعاملات الآسيوية امس حيث قلصت الإدارة الأمريكية تأثير الرسوم الجمركية على السيارات وسط مؤشرات على تخفيف التوترات التجارية، بينما ينتظر المستثمرون بحذر بيانات أمريكية رئيسية لقياس توقعات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.