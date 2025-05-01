شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتصالات": 5.06 مليون مستفيد من خدمة صرف المعاشات عبر مكاتب البريد بنهاية 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد بلغ نحو 5.06 مليون مستفيد بنهاية الربع الأخير من عام 2024 "أكتوبر – ديسمبر"، مقارنة بنحو 4.88 مليون مستفيد خلال نفس الفترة من عام 2023.

تعد خدمة صرف المعاشات عبر مكاتب البريد إحدى أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للبريد، وتأتي ضمن جهود الدولة لتسهيل حصول المستفيدين على مستحقاتهم المالية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق النائية والريفية.

وقد عملت الهيئة القومية للبريد خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لشبكة مكاتبها، من خلال التوسع الجغرافي والتحديث التكنولوجي وتوفير ماكينات الصراف الآلي داخل الفروع، فضلًا عن تقديم حلول تكنولوجية لتقليل الزحام وتيسير إجراءات الصرف.

ويعكس ارتفاع أعداد المستفيدين من هذه الخدمة ثقة المواطنين في البريد المصري كذراع مالية واجتماعية يعتمد عليه، في ظل التوجهات الحكومية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي.