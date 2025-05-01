الغرفة التجارية بالمدينة المنورة تختتم ملتقى الامتياز التجاري “فرنشايز ماركت” بنسخته الـ11

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_المدينة المنورة

اُختُتِمت اليوم بالمدينة المنورة فعاليات وأنشطة ملتقى الامتياز التجاري “فرنشايز ماركت” بنسخته الـ 11، الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025، بمقر الغرفة.

وشهد اليوم الختامي ورشة عمل بعنوان “مخاطر صياغة بند الفصل في النزاعات في عقود الامتياز”، ناقشت عدة محاور، منها: ما هو بند الفصل في النزاعات، وما الذي يُميّزه عن باقي البنود الأخرى في عقود الامتياز التجاري، ونقاط القوة في قواعد المركز المؤسسي، وتعريف التحكيم، والفروقات بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي.

كما تضمن اليوم الختامي حوارًا عامًا مع الحضور، تم خلاله الرد على أسئلتهم واستفساراتهم فيما يتعلق بالامتياز التجاري، بالإضافة إلى توقيع عددٍ من الاتفاقيات، وأقيم حفل ختامي جرى فيه تكريم المشاركين في الملتقى.

يُذكر أن الملتقى شهد مشاركة واسعة من المختصين والمهتمين بالامتياز التجاري، قُدِّمت من خلالها العديد من الفرص والنصائح الاستثمارية المخصصة، فضلًا عن الأفكار البنّاءة والطموحة، التي تأتي ضمن خطط الغرفة لتحقيق التنمية الاقتصادية وتطويرها في المنطقة.

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