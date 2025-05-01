انخفاض أسعار النفط عند التسوية.. وخام برنت يسجل 63.12 دولارًا للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انخفضت أسعار النفط، عند التسوية في ختام تعاملات اليوم.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.13 دولار، أو بنسبة 1.76 بالمئة، إلى 63.12 دولارًا للبرميل عند التسوية، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولار، إلى 58.21 دولارًا للبرميل، في أدنى مستوى للتسوية منذ مارس 2021.

وانخفض خام برنت 15 بالمئة وخام غرب تكساس الوسيط 18 بالمئة خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2021.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط