الاقتصاد

الذهب يعوض خسائره مع ترقب الفائدة

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استعاد الذهب جزءًا من خسائره، أمس الأربعاء، مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، بعد انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2025.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3308.32 دولارات للأوقية، مع مكاسب شهرية بنحو 6%، بينما هبطت العقود الآجلة 0.4% إلى 3319.10 دولارًا، مدفوعة بزيادة الواردات التي أثرت على الناتج المحلي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1 بالمئة إلى 32.64 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 1.2 بالمئة إلى 965.30 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 937.75 دولارًا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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