الدولار يرتفع بعد تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية اليوم الأربعاء, بعد تقرير أظهر انكماش أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأول من العام الجاري بوتيرة أسوأ من توقعات السوق.

وأشارت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في تقرير مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء, إلى أن الناتج انخفض 0.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، تحت وطأة تدفق السلع المستوردة التي جلبتها شركات لتفادي ارتفاع التكاليف.

وأظهرت البيانات أن الواردات قفزت 41.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.3 بالمئة إلى 142.77 ينًا، وانخفض اليورو 0.4 بالمئة إلى 1.1343 دولار.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.3340 دولار.

وارتفعت العملة البريطانية 3.3 بالمئة في أكبر صعود لها مقابل الدولار منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023.

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