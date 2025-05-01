شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تعوض بعض خسائرها مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

أسعار المعادن النفيسة

الدمام - شريف احمد - استعادت أسعار الذهب جزءًا من خسائرها أمس الأربعاء، مدعومًة بتوقعات خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، بعد انكماش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2025.وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 3308.32 دولار للأوقية، مع مكاسب شهرية بنحو 6%.بينما هبطت العقود الآجلة 0.4% إلى 3319.10 دولار، مدفوعة بزيادة الواردات التي أثرت على الناتج المحلي.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 32.64 دولار للأوقية.وانخفض البلاتين 1.2% إلى 965.30 دولار، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 937.75 دولار.