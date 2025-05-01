شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار النفط.. برنت وتكساس يهبطان إلى أدنى مستوى منذ 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط عند التسوية في ختام تعاملات الأربعاء، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار، أو بنسبة 1.76%، إلى 63.12 دولار للبرميل عند التسوية.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.21 دولار، إلى 58.21 دولار للبرميل، في أدنى مستوى للتسوية منذ مارس 2021.

وانخفض خام برنت 15% وخام غرب تكساس الوسيط 18% خلال الشهر، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2021.