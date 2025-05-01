شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 1-5-2025 فى السعودية.. عيار 21 بـ346 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتى ذلك فى ظل ترقب الأسواق لأى مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية



عيار 24 سجل 395.25 ريال

عيار 22 سجل 362.50 ريال

عيار 21 سجل 346.00 ريال

عيار18 سجل 296.50 ريال

عيار 14 سجل 230.75 ريال

عيار 12 سجل 197.75 ريال

الاونصة 12297.00 ريال

الجنيه الذهب 2767.50 ريال

الأونصة بالدولار 3279.23 دولار



وواصلت أسعار الذهب انخفاضها في التعاملات الآسيوية، حيث قلصت الإدارة الأمريكية تأثير الرسوم الجمركية على السيارات وسط مؤشرات على تخفيف التوترات التجارية، بينما ينتظر المستثمرون بحذر بيانات أمريكية رئيسية لقياس توقعات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ورغم الانخفاض، كان الذهب متجها لتسجيل ارتفاعه الشهري الرابع على التوالي، مع ارتفاع بنحو 6% في أبريل حتى الآن.

من المقرر أن يقوم بنك الشعب الصيني وثلاث جهات حكومية أخرى بالاستثمار في تدويل بورصة شنغهاي للذهب، بما في ذلك إنشاء مستودعات للتسليم في الخارج، مما يمهّد الطريق أمام البورصة لمنافسة بورصة لندن (LON:LSEG) للمعادن (LME) في التحكم بتسعير المعادن على المستوى العالمي.