شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر اليورو اليوم الخميس 1 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تحديث سعر اليورو اليوم الخميس 1 مايو 2025 في منتصف التعاملات أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.73 جنيه للشراء، و57.89 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك الأهلى المصرى 57.68 جنيه للشراء، و58.02 جنيه للشراء، وسعر اليورو في بنك مصر 57.7 جنيه للشراء، و58.03 جنيه للبيع.



وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.73 جنيه للشراء

57.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.68 جنيه للشراء.

58.02 جنيه للشراء.

سعر اليورو في بنك مصر

57.7 جنيه للشراء.

58.03 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.69 جنيه للشراء.

58.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.63 جنيه للشراء.

57.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.69 جنيه للشراء.

58.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.68 جنيه للشراء.

58.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.71 جنيه للشراء.

58.04 جنيه للبيع.