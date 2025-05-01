شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات شعبة الذهب فى مصر تكشف تطورات عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات شعبة الذهب في مصر اليوم، تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الخميس في مستهل تعاملات شهر مايو 2025، ويتجه السوق العالمي نحو التذبذب الآن مما يشير إلى تراجع عيار 21 في مصر.

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 21 : 4750 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا

سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيها

مشتريات اللمصريين من السبائك والعملات الذهبية، فقد بلغت 4.7 طن خلال الربع الأول من 2025، منخفضة بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام الماضي التي سجلت 5.2 طن، كما جاءت أقل من مشتريات الربع الرابع من 2024 التي بلغت 5.9 طن.

وأرجع مجلس الذهب العالمي هذا التراجع إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، ومن ثم محليًا، مما حد من قدرة الأفراد على الشراء، كما ساهم تحسن المؤشرات الاقتصادية واستقرار سعر الصرف في تراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن، بعد فترات من الاضطراب الاقتصادي والتذبذب الحاد في سعر الجنيه.