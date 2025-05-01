شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنواع المركبات النقل الأعلى ترخيصا خلال مارس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن أعداد السيارات النقل المرخصة والمؤمن عليها إجباريا قد بلغ عددها 1993سيارة.

جاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي 23 سيارة موديل 2021و57سيارة موديل 2022 و82 سيارة نقل موديل 2023 و289 سيارة موديل 2024 و1542 موديل 2025.

وعن ابرز الماركات الاعلي ترخيصا خلال نفس المدة، تأتي في المقدمة شيفورلية 1259 سيارة وفي المركز الثانى إيسوزو 111 سيارة وفي المركز الثالث مرسيدس 101 سيارة وفي المركز الرابع رينو 71 سيارة وفى المركز الخامس ميتسوبيشى 52.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر مارس 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37220 مركبة كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1395مركبة موديل 2021 و2070 مركبة موديل 2022 و1610مركبة موديل 2023 و5823 مركبة موديل 2024 و26322 مركبه موديل 2025.