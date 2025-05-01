شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الاقتصاد الأوروبي يصمد أمام الرسوم الجمركية الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

نمو 0,3% بعد 0,4%

تداعيات التوترات التجارية

الدمام - شريف احمد - صمد النشاط الاقتصادي في أوروبا بشكل أفضل من المتوقع مطلع العام أمام تصريحات دونالد ترامب المفاجئة بشأن الرسوم الجمركية، لكن تأثير التوترات التجارية من شأنه أن يبقيه في حال ركود هذه السنة.أعلن مكتب يوروستات الأربعاء، أن إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو ارتفع بنسبة 0,4% في الربع الأول مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.وتوقع المحللون ردًا على أسئلة بلومبرج أن يبلغ معدل النمو 0,2% من يناير إلى مارس للدول العشرين الأعضاء في منطقة اليورو بعد +0,2% في الربع الأخير من عام 2024.وبالنسبة لمجمل الاتحاد الأوروبي بلغ النمو 0,3% بعد 0,4% من أكتوبر إلى ديسمبر وفقًا لمكتب الإحصاءات الأوروبي.ويبدو أن هذا الأداء القوي مرتبط بالمشتريات المسبقة من الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في مارس وأبريل، لكن بالنسبة لمجمل العام تظل التوقعات سيئة.ويجري الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع الإدارة الأمريكية لإلغاء الرسوم الإضافية، وتصل حاليًا إلى 25% على السيارات والألمنيوم والصلب و10% على جميع المنتجات الأخرى.وتشهد القارة العجوز حالة من الركود منذ عامين نتيجة ارتفاع كلفة موارد الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والانتعاش المتوقع هذا العام سيكون محدودًا للغاية.في 22 أبريل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو بنسبة 0,2 نقطة إلى 0,8% عام 2025 بعد 0,4% عام 2024، متوقعا تداعيات التوترات التجارية.وقالت فرانزيسكا بالماس من مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس": "بدأ الاقتصاد العام على قاعدة أقوى من المتوقع، ومع ذلك نتوقع تباطؤًا حادًا في النمو خلال الأشهر الستة المقبلة، بما أن الرسوم الأميركية التي فُرضت في أبريل ستنعكس سلبًا على النشاط".