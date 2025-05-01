شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 1 مايو 2025.. الجنيه الذهب بـ38,000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أكد خبراء الاقتصاد أن سياسات الفيدرالي الأمريكي من العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب، إذ تؤدى تغيرات أسعار الفائدة إلى تحولات فى الطلب على المعدن النفيس، ما ينعكس على قيمته في الأسواق العالمية.

ووفقا لآخر التحديثات فى مصر، وصل عيار 24 سعر5428 جنيها، وساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب في مصر اليوم

* سعر جرام الذهب عيار 24: 5428 جنيهًا مصريًا

* سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا): 4750 جنيهًا مصريًا

* سعر جرام الذهب عيار 18: 4071 جنيهًا مصريًا

* سعر جرام الذهب عيار 14: 3166 جنيهًا مصريًا

* سعر الجنيه الذهب: 38,000 جنيه مصري



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



