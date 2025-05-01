شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار فى مصر يستقر بمستهل تعاملات اليوم الخميس 1 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات امس مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية ، وخلال تداولات اليوم الخميس نرصد تطورات سعر الدولار في البنك المركزي مسجلاً 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي الى 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع .
وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات بالبنوك كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
50.76 جنيه للشراء.
50.86 جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز