شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار فى مصر يستقر بمستهل تعاملات اليوم الخميس 1 مايو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الدولار اليوم في ختام تعاملات امس مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية ، وخلال تداولات اليوم الخميس نرصد تطورات سعر الدولار في البنك المركزي مسجلاً 50.73 جنيه للشراء 50.87 جنيه البيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الخميس، فى البنك الاهلي الى 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع ، فى بنك مصر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع وفي بنك القاهرة سجل 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.76 جنيه للشراء 50.86 جنيه البيع .

وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.



الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.76 جنيه للشراء.

50.86 جنيه للبيع.