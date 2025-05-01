شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من اليوم.. ألمانيا تتحول بنسبة 99% إلى الكهرباء الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

لمحة عن المستقبل

انخفاض أسعار الطاقة الكهربائية

الدمام - شريف احمد - من المقرر أن تستحوذ الكهرباء الخضراء على الشبكة في ألمانيا اليوم الخميس، ما يؤدي إلى تراجع سعر الكهرباء إلى أقل من الصفر، وهو ما يشير إلى مدى تحول أكبر سوق للطاقة في أوروبا نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.وسيتزامن انخفاض استهلاك الكهرباء في ألمانيا اليوم بسبب العطلة الرسمية مع زيادة في إنتاج الطاقة الشمسية بفضل موجة الحر التي تتعرض لها المنطقة.وسوف تشكل طاقة الرياح والطاقة الشمسية بعد ظهر اليوم نحو 99% من إجمالي استهلاك الكهرباء في ألمانيا، وفقًا لنماذج بلومبرج للتوقعات.والخطوة الألمانية ليست لها سابقة، وهي غير مألوفة تمامًا، وتقدم لمحة عن المستقبل مع مضي المنطقة قدمًا في التحول الأخضر.ونتيجة لذلك من المتوقع انخفاض أسعار الكهرباء في ألمانيا اليوم إلى أقل من الصفر، وهي ظاهرة تزداد شيوعًا في جميع أنحاء أوروبا.ورغم أن هذه الظاهرة تفيد ملايين المنازل والمصانع التي تشتري الكهرباء بالساعة، فإنها تمثل مشكلة كبيرة للمستثمرين ومطوري التقنيات الخضراء نظرًا إلى انخفاض عوائدها.وانخفضت أسعار الطاقة الكهربائية في ألمانيا تسليم اليوم الخميس إلى ما دون الصفر من الساعة 10 صباحًا حتى 5 مساء في بورصة إبيكس سبوت إس إي، أكبر بورصة للكهرباء.وبلغ أدنى سعر ما يقرب من سالب 130 يورور لكل ميجاوات/ساعة عند الساعة 1 ظهرًا.وتكرر الأمر في فرنسا، إذ ستكون الأسعار سلبية للساعات نفسها.وبحسب خدمة بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة من المنتظر إضافة 17 جيجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية في ألمانيا خلال العام الحالي، وهو رقم قياسي جديد، مع استمرار تسجيل أرقام قياسية سنويًا حتى 2030 على الأقل.